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Trabzonspor'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak ve Murat Kurum'a teşekkür

TRABZONSPOR HABERLERİ: Kartal’daki tesislerin irtifak hakkının tescil edildiği bildiren bordo-mavili kulüp, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski bakanlarımızdan Sayın Berat Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak ve Murat Kurum'a teşekkür

Trabzonspor'dan uzun zamandır gündemde olan Kartal Arazisi'nin kullanım hakkının yeniden alınması konusuyla alakalı yazılı bir açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak adlandırılan ve geçtiğimiz aylarda irtifak hakkı sona ermiş olan İstanbul ili Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulübümüz adına Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi olarak tescil edilmiştir.

Aynı şekilde, kulübümüzün ana merkezi olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı Trabzon adresindeki, hâlihazırda kullanmakta olduğumuz tesislerin yaklaşık 40 bin m²'lik alanının irtifak hakkı da yine T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru ile yeniden 29 yıllık süre için kulübümüze tahsis edilmiştir." Açıklama şu cümlelerle tamamlandı:

"Yapmayı düşündüğümüz gelir getirici çalışmalarla, kulübümüzün ekonomik yapısının sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ciddi katkı sağlayacağına inandığımız "Kartal Tesisleri İrtifak Hakkı" dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski bakanlarımızdan Sayın Berat Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

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