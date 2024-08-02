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Anthony Nwakaeme futbol festivalinde taraftarlarla buluştu

Trabzonspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, taraftarlarla bir araya geldi. Nijeryalı yıldıza bordo-mavili futbolseverlerden festivalde yoğun bir ilgi söz konusu oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 16:11 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 16:20
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Anthony Nwakaeme futbol festivalinde taraftarlarla buluştu

Trabzonspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, taraftarlarla bir araya geldi.

Trabzon Fan Fest, 1-4 Ağustos tarihleri arasında Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde futbolseverlerle buluşuyor. 4 gün boyunca sürecek ve katılımın ücretsiz olacağı festivalde, Ayak Golfü, Ayak Bilardosu, Ayak Dartı, Ayak Tenisi, Dijital Futbol Oyunları ve daha birçok eğlenceli aktivite yer alıyor.

Etkinliğin 2. gününde Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Anthony Nwakaeme taraftarlarla bir araya geldi. Özellikle minik taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Nwakame, etkinlik alanındaki bazı aktivitelere katıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı ile uzun zaman sonra Trabzonspor forması ile sahaya çıkan Nwakaeme, bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra etkinlik alanından ayrıldı.

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