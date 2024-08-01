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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Okay Yokuşlu ve Savic'e övgü!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 20:14 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 20:19
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Okay Yokuşlu ve Savic'e övgü!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan yıldız isme övgü.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ

Abdullah Avcı: "Trabzonspor taraftarıyla birlikte olmak çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar, desteklemeye devam etsinler. Sonuç alıp önümüze bakmak istiyoruz. Her galibiyet bizi ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum."

"Okay'ı ben Altay'da tanıyordum. Birkaç kere istedim, olmadı, bugün gerçekleşti. Trabzonspor'da iyi bir geçmişi olan, örnek bir oyuncu. İki mevkide de oynayabiliyor. Bu bizim için avantaj. Savic, marka bir oyuncu. Onu da doğru zamanda kullanmak istiyoruz. Bunu en iyi şekilde planlamaya çalışıyoruz. Fiziksel durumlarına göre hareket ediyoruz."

"Daha iyisini yapabilmek için başkan da yoğun bir şekilde çalışıyor. Transferleri tamamlayınca daha iyi bir takım olacağız."

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