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Hoş geldin Okay

Trabzonspor, 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo’ya sattığı 30 yaşındaki ön libero ile 3 yıllığına anlaştı. Okay Yokuşlu dün gece Trabzon’a geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Hoş geldin Okay

Bordo-mavili takım 9'uncu transferini de gerçekleştirdi. Trabzonspor, 2018 yılında kulübe 6 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak Celta Vigo'ya transfer olan ve ardından Getafe ve West Bromwich kulüplerinde de forma giyen Okay Yokuşlu'yu transfer etti. Dün gece 19.30'da İstanbul'a gelen 30 yaşındaki ön libero, 00.30'da da Trabzon'a ayak bastı. Ön libero olan Okay, merkez orta saha ve stoperde de oynayabiliyor. Okay Yokuşlu'nun 3 yıllık imza atması bekleniyor. 2015-18 yılları arasında Trabzonspor'da görev yapan milli futbolcu, geçen sezon Bromwich formasıyla 48 maçta süre aldı. Bu periyotta 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

BROMWICH TARAFTARI İSYANDA

West Bromwich taraftarları, Okay Yokuşlu'yu Trabzonspor'a satan yönetimine ateş püskürüyor. Takımın en iyilerinden biri olarak gördükleri Okay'ı tutamamanın tam bir yönetim beceriksizliği olduğunu vurguladılar.

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