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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takviyelerin süreceğini söyledi: “8 tane aldık, 4 veya 5 tane daha var. Liste belli, oyuncular belli. Bir iki tanesi medyaya düştü. Onuachu ve Cham bu iki isim için girişimlerimiz devam ediyor”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi!

Başkan Ertuğrul Doğan, Karadeniz gazetesine konuştu. 4-5 oyuncu daha almayı planladıklarını belirten Doğan, "Hocamızın şu ana kadar bize 'olabilir' dediği 14-15 oyuncu var. Hepsini alacağız diye bir şey yok, listede olan isimler. 8 tanesini şu an aldık. 4 veya 5 tane daha var. Liste belli, oyuncular belli. Bir iki tanesi zaten medyaya düştü. Onuachu ve Muhammed Cham. Bu iki isim için girişimlerimiz sürüyor. İsmi bilinmeyen oyuncular da var. Bu oyuncular tamamı ile anlaşıldı ama kulüpleriyle alakalı görüşmeler devam ediyor. Yarın da bitebilir, pazar da bitebilir. Bu sonuçta takımlarının direncinin kırıldığı noktayla alakalı bir şey. Fırsat transferi düşünmüyoruz. Gerekli oyuncuyu alacağız" dedi.

RESMİ ÇEKTİREN DEĞİL, PARAYI VEREN ÖNEMLİ

Başkan Ertuğrul Doğan şöyle devam etti: "Ben şampiyonluğa giderken de söylemiştim. Herkes bana 'Niye bu paraları bu kulübe veriyorsun?' diye soruyordu. Bakın aralık ayında şampiyon olduğumuz yıl. Yani kişisel desteklerim. Yani biz bunları yapmasaydık, o destekleri vermeseydik bizim takımımız yoktu. Futbolcuların yarısı serbest kalacaktı. Ben hocamla o zaman konuşuyordum. 'Bu şehrin şampiyonluğu kaybetmeye tahammülü yok. Camianın sinir sistemi uygun değil. Söyle, kimi alırsam bu takım şampiyon olur' dedim. O da 'Edin Vişça'yı al arkana yaslan ve seyret' dedi. Ben de gittim aldım. Resmi kimin çektirdiği değil kimin aldığı önemli. Parayı kimin cebinden verdiği önemli.''

HACIOSMANOĞLU'NUN BAŞARISI

Başkan Doğan, Federasyon seçimi hakkında, "Öncelikle burada asıl başarı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibinin. Böyle bir zamanda cesaret göstererek aday oldu. Sıkıntılı bir dönemdi. Aklımıza gelmeyen her şey başımıza geldi. Adaletsizliğin seviyesinin buralara geldiğini futbolun içerisinden gelen biri olarak hiç buralara kadar geldiğini görmedim. Kimsenin kimseye inanmadığı, kimsenin kimseye güvenmediği bir durum. Saygı ve sevginin sıfır noktasına geldiği bir ortam'' dedi.

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