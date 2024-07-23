Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yeni transfer kadrodan çıkartıldı

Trabzonspor'un dün yaptığı antrenmanda sakatlanan Borna Barisic, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile yapacakları maçın kadrosundan çıkartıldı.
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Barisic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic'in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır." ifadesini kullandı.