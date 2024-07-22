Forvette büyük rekabet

Sezonun ilk resmi maçına 25 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Ruzomberok maçıyla çıkacak Trabzonspor'da gözler forvet hattına çevrildi. Bordo mavili taraftarlar Ruzomberok maçında bu mevkiide kimin forma giyeceğini merakla bekliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, geçen sezon Gaziantep FK'da forvet mevkiinde görev yapan yeni transfer Denis Draguş'u yine bu mevkide düşünüyor. Ayrıca tecrübeli teknik direktörün mevcut kadrosunda Enis Destan ile Umut Bozok da forvette formaya yakın isimler. Enis Destan ve Umut Bozok, Macaristan kampındaki istek ve arzulu çalışmalarıyla öne çıkarken EURO 2024'te Romanya Milli Takımı'nda olan Draguş kampın son gününde gelmişti. Öte yandan Trabzon'daki çalışmalarda üçlü arasında sıkı bir rekabet oluştu. Avcı'nın ilk maçtaki tercihini kimden yana kullanacağı sabırsızlıkla bekleniyor.

GÖZLER POYRAZ'DA

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve geleceğin önemli forvetleri arasında gösterilen Poyraz Efe Yıldırım yakından takip ediliyor. Poyraz Efe Yıldırım, U19 Milli Takımımız ile Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde yapılan UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerinde yer alıyor. Trabzonspor'un yeni sezon hazırlık kampına milli takımda olduğu için katılamayan 19 yaşındaki oyuncunun performansını bordo mavililer ilgiyle izliyor. Ayrıca şampiyonayı takip eden birçok kulübün de Poyraz'ı izlediği kaydedildi. Fransa ve İspanya karşısında etkili olmasına rağmen gol atamayan genç forvet bugün oynanacak olan Danimarka maçında da milli takımımızın en önemli kozu olacak.

CİHAN ÇANAK'IN FORMA HEYECANI

Fırtına'nın yeni transferi Cihan Çanak, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Ruzomberok maçı öncesi büyük bir heyecan yaşıyor. Cihan Çanak, "Ruzomberok maçında forma giymek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum. Sezonun ilk maçından güzel bir sonuçla ayrılmalıyız" dedi. 19 yaşındaki genç yıldız, "Sezonun ilk maçı hem benim hem takımım için çok önemli. İyi başlayıp iyi devam etmek dileğim. Ruzomberok karşısında ilk maçta avantajlı skor almalıyız" diye ekledi.