Teşekkürler Cumhurbaşkanım teşekkürler Berat Albayrak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Gündem Özel Programına konuk oldu. Cüneyt Şen, Ulaş Özdemir ve Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Doğan, önemli mesajlar verdi. Taraftarın yolunu dört gözle beklediği Paul Onuachu için, "Onuachu bizimle devam etmek istiyor. Biz de onu istiyoruz. Zaten kendisi kulübü Southampton'a bizi istediğini söyledi. Sürekli konuşuyoruz. Southampton 15 milyondan 10 milyon euro'lara indi. Önümüzdeki hafta Onuachu transferinin bitmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM TEŞEKKÜRLER BERAT ALBAYRAK

Kartal arazisi ile ilgili önemli gelişmeler var. Trabzonspor'a 29 yıl önce verilmiş bir arazidir ve tek arazidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. Diğer İstanbul takımlarına olduğu gibi devletimizden Trabzonspor'a onlarca arazi tahsis edilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir kez daha talimat verdi. Yine Bakanımız Murat Kurul geldi ve işleri hızlandırdı. Kurum'a da teşekkür ediyorum. Burada önemli bir teşekkürü de Sayın Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ

Forvet konusunda B planlarının da hasır olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti: "Basında adı geçmeyen önemli bir santrfor daha var gündemimizde, ikisini de alabiliriz. Daha önce de söylemiştim. O da Onuachu'nun özelliklerinde pivot bir santrfor. Dünyada bilinen bir oyuncu, görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Belki Onuachu ile birlikte belki de ikisinden birini kadromuza katmak istiyoruz. İkisi de ilerliyor. Niyetimiz ikisini de almak ama kontenjan var. İki yönlü ilerlememiz gerekiyor."

YERLİ ORTA SAHA

6 transfer yaptıklarını, 5-6 futbolcunun daha geleceğini belirten Doğan, şöyle devam etti: 3 orta saha ile görüşüyoruz. Biri bilinen yerli bir isim. Biri genç bir potansiyelli. Genç ve agresif teknik isimlere bakıyoruz. Lider bir stoper arayışımız var. Önemli bir isimle görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu 6 transfer pazartesi de gelebilir, hafta sonu da gelebilir. Kontratlar yazılıyor artık. Pedro geldi, pazartesine kadar biriki oyuncu daha gelecek. Lig başlayana kadar eksiğimiz kalmayacak.

MENDY'YE TEKLİFLER VAR

DOĞAN: "Mendy ile ilgilen kulüpler var ama şu anda vermeyi düşündüğümüz bir oyuncumuz değil. 15 milyon euro ve üstünde bir teklif gelirse o zaman konuşuruz."

RİZESPOR VE SAMSUNSPOR

Doğan, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları ile ilgili olarak şunları söyledi: Yıldırım benimle konuştu, yanlış anlaşıldığını söyledi. Niyetinin kötü olmadığına inanıyorum. İnşallah Samsunspor bundan sonra sürekli Süper Lig'de olacaktır. Aynı şeyler Rizespor için de geçerli. Geçen sezon bizi Rize'de çok güzel ağırladılar. Biz de onları ağırladık. Komşuluk ilişkilerini geliştirmek istiyoruz. Samsunspor başkanı ile konuştuk ve aramızda hallettik. Trabzonspor'un ne Samsunspor ne de Rizespor ile bir problemi olmaz. Trabzonspor olarak yıllardır mücadele veriyoruz: Dünyanın en büyük şehir takımıyız. İstanbul'da 80 bine oynuyor, 180 bine de oynarız. Biz böyle bir takımız.

HACIOSMANOĞLU TAVİZ VERMEZ

"TFF Başkanı'nın verdiği sözlerin arkasında durması gerekiyor. Bizim en çok eleştirdiğimiz konu buydu. İbrahim Bey bu konuda net konuşuyor. Herkes için adalet diyor. Akılla açıklanamayacak şeyler oldu. Hacıosmanoğlu duruşundan taviz vermeyen bir insan."

STOPER ALMAK ÜZEREYİZ

"Lider stoper arayışımız var. Görüşmeler yapılıyor. Kiminin kulübüyle anlaşıldı, kimisinde ise oyuncuyla. Orta saha ve santrforda görüşmelerimiz var. Gidecek oyuncular da olacak."

CHAM TRANSFERİ BİTECEKTİR

"Muhammed Cham transferinde oyuncuyla alakalı bir problem yok. Kulübünün 10 milyon euro bonservis talebi vardı ama biraz aşağıya düştüler, biz de yukarı çıkıyoruz Biteceğini düşünüyorum bu transferin."

3 ORTA SAHA İLE GÖRÜŞÜYORUZ

"Şu anda 3 orta saha oyuncusuyla görüşüyoruz, Cham'la beraber. 3'ü ya da 2'si olabilir. Bir tanesi bilinen yerli bir isim, diğeri de Avrupa'dan."