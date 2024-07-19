Sol stopere Hoedt

Bordo-mavili takım sol stoper bölgesi için de sürpriz bir ismi gündemine aldı. Karadeniz devi, Championship ekibi Watford forması giyen Hollandalı Wesley Hoedt için görüşmelere başladı. Yönetim, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için resmi teklif sundu ve pazarlıklar sürüyor. Watford taraftarı 1.93 boyundaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyor. Championship analizlerinde en iyi 11'ler arasında yer alan Hoedt ise teklifi değerlendiriyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon euro.

KARAVELİ'DEN YAKIN TAKİP

Abdullah Avcı'nın birinci yardımcısı olan Önder Karaveli, ilk günden itibaren özverili çalışmalarıyla takdir topluyor. Antrenmanlar boyunca futbolcuları tek tek kontrol eden ve sürekli ayrı ayrı gruplarla çalışması dikkat çeken Karaveli, iletişimi çok iyi kuruyor. Zaman zaman oyuncularla şakalaşan ve onlarla aynı tempoda antrenman dahi yapan Karaveli, genç futbolcuları ise el üstünde tutuyor.