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Gigot'tan müjde

Samuel Gigot ile ilgili müjdeli haber geldi. Marsilya'da kalma isteğini teknik direktör Roberto De Zerbi ile konuşmak isteyen 30 yaşındaki stoperin antrenmanlarda takımdan ayrılması beklenen bir grupla birlikte ayrı çalışması üzerine artık bir umudu kalmadı. Taktik çalışmalara alınmayan 1.87 boyundaki savunmacının menajeri Mohamed Benshenafi, "Samuel bu yaz Marsilya'dan ayrılacak. Birkaç teklifimiz var ve neyi seçeceğimizi düşüneceğiz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Gigot'tan müjde

Samuel Gigot ile ilgili müjdeli haber geldi. Marsilya'da kalma isteğini teknik direktör Roberto De Zerbi ile konuşmak isteyen 30 yaşındaki stoperin antrenmanlarda takımdan ayrılması beklenen bir grupla birlikte ayrı çalışması üzerine artık bir umudu kalmadı. Taktik çalışmalara alınmayan 1.87 boyundaki savunmacının menajeri Mohamed Benshenafi, "Samuel bu yaz Marsilya'dan ayrılacak. Birkaç teklifimiz var ve neyi seçeceğimizi düşüneceğiz" dedi.

ÜÇ STOPERDEN BİRİ GIGOT

Önceki gün konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, stoper bölgesi için 3 oyuncuyla birden görüştüklerini vurgulamıştı. 30 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili de önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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