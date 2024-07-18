DİĞER
Cham için kritik hafta
6 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Fırtına, transferde frene basmıştı. Yeni haftada görüşülen oyuncularla ilgili önemli hareketlilik bekleniyor. Bu isimlerden biri; Muhammed Cham. 23 yaşındaki yıldız orta saha ile haftalar önce anlaşmaya varan fakat kulübü Clermont'u bir türlü ikna edemeyen bordo-mavililer, Fransız ekibiyle yeni bir görüşme yapacak. Yönetim, Cham transferini istiyor.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.