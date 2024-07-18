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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da B planı Youcef Atal!

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Cezayirli sağ bek Youcef Atal'ı da gündemine aldı. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da B planı Youcef Atal!

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Cezayirli sağ bek Youcef Atal'ı da gündemine aldı.

Bordo-mavili ekip, 28 yaşındaki oyuncu ile görüşmelere de başladı. Atal, farklı kulüplerden de teklifler aldığını ve bunları değerlendirmek için süre istedi. Kariyerinde 140 maça çıkan ve 13 gol, 12 asistlik performans sergileyen Atal, bordo-mavili ekip için önemli bir aday. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'a gelen ve sezon sonu ayrılan Cezayirli futbolcu, 11 resmi maçta forma giyip 1 gol ve 2 asist yapmıştı.

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