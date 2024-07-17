Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır. ifadeleri kullanıldı.

Yunan orta saha oyuncusu Trabzonspor formasıyla 6 maçta görev aldı.