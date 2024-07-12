Haberler Trabzonspor Biyonik adam Vişça

Biyonik adam Vişça

Disiplinden taviz vermeyen 34 yaşındaki yıldız, Macaristan kampında da çalışkanlığı ve enerjisiyle genç oyunculara örnek oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Biyonik adam Vişça

Fırtına'nın deneyimli yıldızı Edin Visça, Macaristan kampında yine en çok konuşulan isimlerin başında. Uğurcan'ın yokluğunda kaptanlık görevi üstlenen Boşnak futbolcu tecrübesiyle ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor. İdman kaçırmayan ve bütün programlara ilk önce gelen Visça, takım içindeki saygısını katladı. Genç oyuncular da Vişça'nın her adımını takip ediyor.

Takımın ağabeyi Edin Vişca, oyuncularla toplantılar yapıyor. Takımda liderliği üstlenen 34 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesi motivasyonu artırmaya çalışıyor.

Cimbom'a Rabiot için beklenmeyen engel!
G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız!
DİĞER
Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeliydi... Yıllar sonra ortaya çıkan Pelin Sönmez son hali ile dudak uçuklattı!
Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız
F.Bahçe'den flaş En Nesyri kararı!
BAY için Avrupa devleri sıraya girdi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları
Draguş siftah yapıyor
Namaz vakitleri İstanbul (12 Temmuz Cuma)
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥Süper Loto çekildi! (11 Temmuz)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Süper Kupa eleştirisi! Buruk'tan Süper Kupa eleştirisi! 00:18
Cimbom Avusturya'da tat vermedi! Cimbom Avusturya'da tat vermedi! 00:17
Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu! Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu! 00:17
G.Saray'dan flaş Doue açıklaması! G.Saray'dan flaş Doue açıklaması! 00:17
CAS'tan karar çıktı! G.Saray ve Tete... CAS'tan karar çıktı! G.Saray ve Tete... 00:17
G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız! G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız! 00:17
Daha Eski
F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi... F.Bahçe'ye Krunic piyangosu! Yeni adresi... 00:17
Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak Dzeko'ya tarihi teklif! Maaşıyla rekor kıracak 00:17
Menajeri açıkladı! Kerem'in gitmek istediği takım... Menajeri açıkladı! Kerem'in gitmek istediği takım... 00:17
Brezilya'da büyük skandal! Polis futbolcuyu bacağından vurdu Brezilya'da büyük skandal! Polis futbolcuyu bacağından vurdu 00:17
Beşiktaş Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları Beşiktaş Immobile ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları 00:17
Rafa Silva: Quaresma etkisi yapmak istiyorum Rafa Silva: Quaresma etkisi yapmak istiyorum 00:17