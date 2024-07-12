Biyonik adam Vişça

Fırtına'nın deneyimli yıldızı Edin Visça, Macaristan kampında yine en çok konuşulan isimlerin başında. Uğurcan'ın yokluğunda kaptanlık görevi üstlenen Boşnak futbolcu tecrübesiyle ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor. İdman kaçırmayan ve bütün programlara ilk önce gelen Visça, takım içindeki saygısını katladı. Genç oyuncular da Vişça'nın her adımını takip ediyor.

Takımın ağabeyi Edin Vişca, oyuncularla toplantılar yapıyor. Takımda liderliği üstlenen 34 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesi motivasyonu artırmaya çalışıyor.