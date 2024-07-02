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Hep kazanmak ister

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Anthony Nwakaeme, bu sene başarılı işlere imza atacaklarını söyledi. 35 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, "Burası benim bildiğim yer. Çünkü bu kulübün nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Bu kulüp her zaman, oynadığı her maçı kazanmak isteyen bir kulüp. Taraftarlarımızın da bu yönde isteği olduğunu biliyorum ben de her zaman elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Hep kazanmak ister

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Anthony Nwakaeme, bu sene başarılı işlere imza atacaklarını söyledi. 35 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, "Burası benim bildiğim yer. Çünkü bu kulübün nasıl bir kulüp olduğunu biliyorum. Bu kulüp her zaman, oynadığı her maçı kazanmak isteyen bir kulüp. Taraftarlarımızın da bu yönde isteği olduğunu biliyorum ben de her zaman elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ İŞLER YAPMIŞTI

Nwakaeme şampiyon olunan 2021-22 sezonunda ligde 13 gol, 10 asistle oynamıştı. 4 sezonun toplamında ise Süper Lig'de 42 gol atmış, 31 de asist yapmıştı.

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