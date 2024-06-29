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Ben Trabzonluyum

Cihan Çanak 3+1 yıllık sözleşme imzaladı ve “Hedefim Trabzonspor’la şampiyon olmak, kupalar kazanmak. Trabzonluyum ve ait olduğum yerdeyim” diye konuştu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Ben Trabzonluyum

24 Haziran'da başlayan resmi transfer dönemi itibariyle transferlerini tek tek açıklayan Bordo-mavililer, önceki akşam şehre getirdiği Cihan Çanak'a da 3+1 yıllık imza attırdı. 19 yaşındaki sol kanat, küçüklükten beri olmayı istediği yerde olduğunu ifade ederek, "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak. İstanbul takımlarının teklifleri ile ilgilenmedim" dedi.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fırtına, Çanak için Standard Liege'ye 3 taksit halinde 2 milyon euro ödeneceğini duyurdu. Genç sol kanat ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirildi. Anlaşmaya göre futbolcuya; 2024-25 sezonunda 467 bin euro, 2025-26'da 488 bin euro, 2026-27'de 509 bin euro, opsiyon kullanılırsa da 623 bin euro ödenecek.

Trabzonspor, Cihan Çanak'ın önümüzdeki sezon 61 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. 19 yaşındaki futbolcu, Standard Liege'de de 19 giyiyordu.

ÖMÜR'DEN CİHAN'A TELEFON

Cihan Çanak, Trabzon'a geldikten sonra, kendisine idol olarak Abdülkadir Ömür'ü gördüğünü açıklamıştı. Ömür, 19 yaşındaki sol kanadı arayarak Trabzonspor kariyerinde başarı dileklerinde bulundu. Genç oyuncu dün sabah erken saatlerde de direkt olarak tesislere geçerek sözleşme imzaladı ve teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.

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