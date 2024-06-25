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Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili ekip, ülkesinin milli takımından davet alan Trezeguet'e izin vermeyeceğine dair bir açıklama yayınladı. İşte sebebi... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 15:29 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 22:43
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Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takımından davet alan Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin verilmediğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuları Trezeguet'in, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'ın 23 yaş altı futbol takımında oynaması için davet aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuz bu turnuvada yer almak istediğini kulübümüze bildirmiş ancak FIFA'nın uluslararası maç takvimi Olimpiyat U23 oyunlarını içermediğinden ve takımımız davet süresince UEFA kulüp müsabakalarında önemli eleme maçları oynayacağından sporcumuzun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmasına izin verilmemiştir."

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