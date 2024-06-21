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TRANSFER HABERİ - Lundstram ve Barisic Trabzonspor için geliyor!

Son dakika haberi: Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor 2 yıldız isimle anlaşmaya vardı. John Lundstram ve Borna Barisic pazar günü sözleşme imzalamak için İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 12:01 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 12:19
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TRANSFER HABERİ - Lundstram ve Barisic Trabzonspor için geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 2 yıldızı pazar günü İstanbul'a getiriyor.

Aspor'da yer alan habere göre, John Lundstram ve Borna Barisic ile anlaşma sağlayan bordo mavililer 2 oyuncu ile sözleşme imzalayacak.

Böylelikle Fırtına Anthony Nwakaeme ve Denis Draguş'tan sonra 2 önemli ismi daha kadrosuna katmış olacak.

JOHN LUNDSTRAM KİMDİR?

Glasgow Rangers takımında Orta Saha mevkinde forma giyen John Lundstram, 18 Şubat 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 181 cm boyunda ve 74 kilo olan John Lundstram, Sol ayağını kullanmaktadır.

BORNA BARİSİC KİMDİR?

Glasgow Rangers takımında Defans mevkinde forma giyen Borna Barisic, 10 Kasım 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 186 cm boyunda ve 80 kilo olan Borna Barisic, Sol ayağını kullanmaktadır.

JOHN LUNDSTRAM

BORNA BARISICI

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