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Fırtına'da 5. isim Muhammed Cham! Başkan Doğan müjdeyi verdi

Başkan Ertuğrul Doğan “Transferde 5 isimle anlaştık, 3 oyuncuda da mesafe katettik” derken, 5. ismin Muhammed Cham olduğu öğrenildi. Orta saha geliyor...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Fırtına'da 5. isim Muhammed Cham! Başkan Doğan müjdeyi verdi

Transfer planlamasına aylar önce başlayan Bordo-Mavililer, anlaştığı isimleri bir bir duyuracak. İlk müjde; Nwakaeme ile verildi. 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 2 yıl sonra Trabzonspor'a geri döndü. Draguş, Lundstram ve Barisic'le de sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, kısa zamanda bu transferleri açıklamaya hazırlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan son basın toplantısında "Transferde 5 isimle anlaştık, 3 oyuncuda da önemli mesafe katettik" derken, 5. ismin Muhammed Cham olduğu öğrenildi. Fırtına haftalardır bu transferle uğraşıyor. 23 yaşındaki Avusturyalı yıldızla her konuda el sıkışan Trabzonspor, kulübü Clermont ile yaptığı bonservis pazarlıklarında son aşamada. Ligue 1'den düşen Fransız ekibine 4.5-5 milyon Euro civarı bir rakamın ödenmesi ve bu öedemenin de taksitler halinde yapılması bekleniyor.

24 HAZIRAN'A YETIŞTIRMEK ISTIYOR

Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Bordo-mavili yönetim, Cham transferini 24 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar resmiyete kavuşturmak amacında.

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