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Trabzonspor Nwakaeme'yi açıkladı! Transfer...

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Nwakame ile anlaştığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 20:04 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 20:26
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Trabzonspor Nwakaeme'yi açıkladı! Transfer...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ancak ligi 3. sırada bitirerek Avrupa vizesi alan Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini açıkladı.

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Bordo-mavililer, Nijeryalı oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

145 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor kariyerinde 145 resmi maçta forma giyen Anthony Nwakaeme bu karşılaşmalarda 47 gol, 40 asistlik skor katkısı sağladı.

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