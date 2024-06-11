DİĞER
Yaremchuk şaşırttı
Karadeniz devinin transfer listesinde yer alan Ukraynalı golcü Yaremchuk, Belçika basınında Het Nieuwsblad gazetesine konuştu. 28 yaşındaki forvet, "Her şeye rağmen Club Brugge'da oynamak istiyorum" diyerek şaşırttı. Bu sözler, daha önce Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilen oyuncunun geleceği konusunda belirsizlik oluşturdu. Bordo-mavililerin önceliği Paul Onuachu ile devam etmek yönünde.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.