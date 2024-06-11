Haberler Trabzonspor Yaremchuk şaşırttı

Yaremchuk şaşırttı

Karadeniz devinin transfer listesinde yer alan Ukraynalı golcü Yaremchuk, Belçika basınında Het Nieuwsblad gazetesine konuştu. 28 yaşındaki forvet, "Her şeye rağmen Club Brugge'da oynamak istiyorum" diyerek şaşırttı. Bu sözler, daha önce Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilen oyuncunun geleceği konusunda belirsizlik oluşturdu. Bordo-mavililerin önceliği Paul Onuachu ile devam etmek yönünde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yaremchuk şaşırttı
Karadeniz devinin transfer listesinde yer alan Ukraynalı golcü Yaremchuk, Belçika basınında Het Nieuwsblad gazetesine konuştu. 28 yaşındaki forvet, "Her şeye rağmen Club Brugge'da oynamak istiyorum" diyerek şaşırttı. Bu sözler, daha önce Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilen oyuncunun geleceği konusunda belirsizlik oluşturdu. Bordo-mavililerin önceliği Paul Onuachu ile devam etmek yönünde.
Cimbom'dan orta sahaya Alman panzeri!
F.Bahçeli taraftarlara Mane müjdesi!
DİĞER
Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! "Tek sıkıntısı Samet sevdası..."
Aşırı sağın yükselişi yaşlı kıtayı sarstı! Yazarlardan değerlendirme: Avrupa ektiğini biçiyor! Göçmen karşıtlığının bedelini "ırkçılığın" yükselmesiyle ödüyor
G.Saray'dan 8 numara sürprizi!
Devlerin yarışı transfere sıçradı! F.Bahçe istedi, G.Saray devreye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devinden flaş Sanchez hamlesi!
Fırtına'ya Cham müjdesi!
Deprem mi oldu son dakika 11 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gürcistan, Kazaklar’ı yendi Gürcistan, Kazaklar’ı yendi 01:58
U19’lar 3’te 3’le şampiyon U19’lar 3’te 3’le şampiyon 01:56
Mehmet Topal imzayı atıyor Mehmet Topal imzayı atıyor 01:55
Celtics rekora çok yakın Celtics rekora çok yakın 01:52
Büyükelçiliğe ziyaret Büyükelçiliğe ziyaret 01:50
Efes uzattı Efes uzattı 01:48
Daha Eski
Nefesi yetmedi Nefesi yetmedi 01:46
Aman dikkat! Aman dikkat! 01:44
Montella: Endişem yok çünkü... Montella: Endişem yok çünkü... 01:29
Milliler hazırlık maçında kaybetti! Milliler hazırlık maçında kaybetti! 01:29
Dev maçta kazanan A. Efes! Dev maçta kazanan A. Efes! 01:29
Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 01:29