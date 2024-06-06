TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | İki golcüden biri bitecek! Kiralama teklifi masada

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının odak noktasında yer alan forvet transferi için görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Roman Yaremchuk'u kadrosuna katma konusunda önemli mesafe kat eden ve Club Brugge yetkilileriyle bazı şartlar üzerinde anlaşmaya varan bordo-mavililer, transfere son şeklini vermeye çalışıyor. 28 yaşındaki Ukraynalı golcünün de Trabzonspor'da oynama fikrine sıcak baktığı ancak henüz transferin gerçekleşmesi için tüm şartların oluşmadığı ifade edildi. Trabzonspor ile Brugge arasındaki rakamsal farklılıkların kısa süre içerisinde giderilmesi hedefleniyor

KAMPA KADAR BİRİ GELECEK

Bu arada bir taraftan Yaremchuk ile görüşen kulüp yetkililerinin diğer taraftan ise Wout Weghorst transferini gerçekleştirmeyi çok istediği öğrenildi. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Hollandalı golcü için Burnley ile kiralık formülü üzerine temaslar başladı. Geçen sezon Hoffenheim'da kiralık oynayan ancak kulübüne dönen 31 yaşındaki forvetle şu ana kadar yapılan görüşmelerde istenilen sonuçlara yaklaşılamadı. İki önemli golcü ile aynı anda temaslarını sürdüren Trabzonspor, 1 Temmuz'daki kampa kadar iki isimden birini sonuçlandırmayı amaçlıyor.