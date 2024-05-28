Haberler Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in en centilmen takımı Trabzonspor oldu

Trendyol Süper Lig'in en centilmen takımı Trabzonspor oldu

Türkiye’de futbolun 119’uncu sezonu olan 2023/24 sezonunu 3’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, gördüğü kart sayısına göre ligin en centilmen takımı olurken Karadeniz ekibinin gol kralı Paul Onuachu, asist kralı ise Edin Visça oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 12:06
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'in en centilmen takımı Trabzonspor oldu

Süper Lig'de 2023-24 sezonunu 64 puanla üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, 53 sarı kartla ligin en az kart gören takımı oldu. Bordo-mavili takımda en çok kart gören futbolcular Eren Elmalı (9) ile Batista Mendy (8) olurken direkt kırmızı kart gören tek isim yine Mendy oldu. Trabzonsporlu futbolcuların sarı ve kırmızı kart dağılımı şu şekilde:

Uğurcan Çakır (4 sarı karttan 1 kırmızı kart), Fernandez (1), Eren Elmalı (9), Meunier (2), Denswil (1), Baniya (4), Benkovic (2), Mehmet Can Aydın (2), Trezeguet (2), Berat Özdemir (4), Mendy (8 sarı 1 kırmızı kart), Fountas (2), Bardhi (3), Visça (1), Enis Destan (4), Onuachu (3), Umut Bozok (1)

EN GOLCÜ ONUACHU, ASİST KRALI VISÇA

Süper Lig'in geride kalan 38 haftalık periyodunda Trabzonspor'un en gülcü isimleri ile asist kralları da netleşti. Bordo-mavili takıma kiralık olarak transfer olan Paul Onuachu 15 golle takımın en golcü oyuncusu olurken Onuachu'yu 10 golle Trezeguet, 9 golle Enis Destan, 7 golle Bardhi ve 5 golle Visça takip etti.

Bordo-mavili takımda 12 asistle Edin Visça en çok asist yapan isim oldu. Visça'yı 6'şar asistle Trezeguet ile devre arası takımdan ayrılan Abdülkadir Ömür takip ederken, Meunier 5, Onuachu 4 asist katkısı verdi.

G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Barış Alper gidiyor! Galatasaray'dan dev bonservis...
PKK'lı Murat Karayılan çırpınıyor! "Operasyonlar kapsamlaşacak" deyip çaresizliği kabullendi: "Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor"
Nelsson'dan G.Saraylı taraftarlara sert tepki!
Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da yıldız isim takıma veda etti!
Temsilcilerimiz kupalara hangi turlardan katılacak?
BİM AKTÜEL KATALOG 28 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Küçükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs)
Başakşehir su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (28 Mayıs)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Çekya - Türkiye maçı ne zaman? 12:09
Belçika'nın kadrosu açıklandı! Batshuayi ve Mertens... Belçika'nın kadrosu açıklandı! Batshuayi ve Mertens... 12:07
Ligin en centilmeni Fırtına! Ligin en centilmeni Fırtına! 12:05
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 12:05
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? 12:02
Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği 11:53
Daha Eski
Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama... Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Kupayı aldılar ama... 11:13
EURO 2024 ne zaman başlayacak? EURO 2024 ne zaman başlayacak? 11:00
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! 10:56
Filenin Sultanları Almanya karşında! Filenin Sultanları Almanya karşında! 10:49
Boston Celtics NBA finalinde! Boston Celtics NBA finalinde! 10:20
F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı F.Bahçe'ye bomba hoca adayı! Görüşmeler başladı 10:19