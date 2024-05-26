Haberler Trabzonspor Bir ay erken başlıyor

Bir ay erken başlıyor

Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazansaydı Avrupa Ligi için sadece Play-Off oynayacak ve bu turu geçmesi halinde organizasyona dahil olacaktı. Fakat kupayı Beşiktaş aldığı için Trabzonspor, 2. ön eleme turundan başlayacak. İlk resmi maçına da 22 Ağustos yerine 25 Temmuz tarihinde çıkacak. Bu nedenle kamp tarihi erkene çekilecek ve haziranın 2. veya 3. haftasında hazırlıklara başlanacak. Transfer çalışmaları da hızlanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Bir ay erken başlıyor
Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazansaydı Avrupa Ligi için sadece Play-Off oynayacak ve bu turu geçmesi halinde organizasyona dahil olacaktı. Fakat kupayı Beşiktaş aldığı için Trabzonspor, 2. ön eleme turundan başlayacak. İlk resmi maçına da 22 Ağustos yerine 25 Temmuz tarihinde çıkacak. Bu nedenle kamp tarihi erkene çekilecek ve haziranın 2. veya 3. haftasında hazırlıklara başlanacak. Transfer çalışmaları da hızlanacak.
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