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Trabzonspor Almanya'yı sallayan yıldıza kancayı taktı! İşte Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen bordo mavili yönetim Almanya'da yıldızlaşan forvet oyuncusuna kancayı taktı. İşte Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 10:03 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 10:19
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Trabzonspor Almanya'yı sallayan yıldıza kancayı taktı! İşte Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi

Trabzonspor'da transfer için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililer, ay sonuna kadar en az 2-3 oyuncuda daha mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Forvet ve stoper bölgelerinin yanı sıra orta saha konusunda da ciddi hareketlilik var.

Haftalar önce Laszlo Benes için girişimlerde bulunan fakat 26 yaşındaki Slovak futbolcuyu henüz ikna edemeyen Trabzonspor, Bundesliga II'den başka bir oyuncuyu daha gündemine aldı: Marcel Hartel.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

St. Pauli şampiyonluğa uzanıp 13 yıl aradan sonra Bundesliga'ya yükselirken, 28 yaşındaki Hartel inanılmaz bir sezon geçirdi. Lig ve kupada çıktığı 37 karşılaşmada tam 21 gol atan Hartel, 15 de asist yaptı. Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyen Alman yıldız, kanatta da görev yapıyor. Başarılı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona eriyor.

Karadenizgazetesi'nde yer alan habere göre; Hartel'e yeni kontrat teklif edileceği ve bununla birlikte Bundesliga'dan bazı taliplerinin de olduğu Alman basınında yer aldı. Trabzonspor tönetimi, oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kupa finali sonrasında bu transferle ilgili girişim yapılması bekleniyor.

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