Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı!

Ligi üçüncü bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci döneminde bir hedefini daha gerçekleştirdi. İlk olarak 2020-2021'in 8. haftasından sonra gelen Avcı, 17. sıradan aldığı bordo-mavililerin sezonu 4. bitirmesini sağladı ve takıma Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettirdi. Avcı ile çıkışını sürdüren Trabzonspor, 2021-22'de lig şampiyonluğu elde etti. 2022-23'ün 23. haftasında görevinden ayrılan Avcı, bu sezon takımın başına ikinci kez getirildi. Tecrübeli hoca, 8. haftada 12 puanla 7. sırada devraldığı Fırtına'nın ligi üçüncü bitirmesini sağladı, takıma tekrar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı.

DİPTEN ZIRVEYE ULAŞTIRDI

Avcı, 2020-21 sezonunda kötü günler yaşayan Trabzonspor'un derdine adeta derman oldu. Geldiğinde ilk 8 hafta sonunda takım 6 puanla 17. sırada yer alıyordu. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, 11 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, söz konusu sezondaki 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 71 puan toplayarak ligi dördüncü bitirdi, Avrupa kupalarına katılma şansı elde etti.

ŞAMPİYONLUK GETİRDİ

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışını sürdürerek 2022'de 37 sezonluk Trendyol Süper Lig şampiyonluğu hasretini sonlandırdı. 2021-22 sezonunun 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo- mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayan Fırtına, 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupa hasretine son verdi.

3 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Fırtına, Avcı yönetiminde biri Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa aldı, Avcı ile 2021-22'de şampiyonluk hasretine son verildi. Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandı. Avcı şimdi Beşiktaş'ı yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.

YENİDEN ÇIKIŞA GEÇİRDİ

Trabzonspor, 216 gün sonra takımın başına getirdiği Avcı ile ikinci döneminde de üçüncülük hedefine ulaştı. Bjelica ile ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan bordo-mavililer, Avcı ile sezonun bitimine 1 hafta kala lig üçüncülüğünü garantiledi. Ligde 64 puan toplayan Fırtına, ligde 22 haftayı üçüncü tamamladı.

DEPLASMANI SEVİYOR

Trabzonspor, ligin 9. haftasındaki Alanya maçıyla göreve başlayan Abdullah Avcı ile bu sezon deplasmanda çıktığı maçlarda Papara Park'a göre daha yüksek puan topladı. 15 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, 8 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı. İç sahada 14 karşılaşmada 8 galibiyet 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 25'te kaldı. Fırtına, MKE A.Gücü'nü mağlup ederse içerde 28 puana ulaşacak.

İSTANBUL'UN SEFİRİ

Başakşehır ile verdiği üçüncülük yarışını kazanan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı performans sergiledi. Avcı'nın 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavililer bugüne dek İstanbul temsilcileriyle dış sahada 22 maça çıktı. 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 4 kez yenildi. Karadeniz devi bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu 8 lig maçının beşini kazandı. 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Böylelikle Fırtına, lig tarihinde dış sahadaki en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.

HER ŞEY YOLUNDA

Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen Pepe, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Fildişili Sahilli yıldız, "Aldığım tüm mesajlar için teşekkür ediyorum. Kalbimi ısıtıyorlar. Her şey yolunda, merak etmeyin. İdmanda oluşan durum nedeniyle dinlenmeme karar verdiler. Şimdi finale odaklanıyoruz" dedi.

AVRUPA SEVİNCİ

Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor puanını 64'e çıkartarak 3'üncülüğünü garantilemiş oldu. Avrupa'ya gitmeyi de garantileyen bordo-mavililer Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası finalini kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne Play- Off turundan başlayacak.