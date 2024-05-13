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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! İşte Uğurcan Çakır'ın yeni takımı

Yeni sezon kadro planlamasını yapan Trabzonspor'da sürpriz ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bordo mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ile Arap kulübünün ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:13
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! İşte Uğurcan Çakır'ın yeni takımı

Trabzonspor'da ismi sık sık İngiliz takımlarıyla anılan Uğurcan Çakır'a iki Arap kulübü talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ertuğrul Doğan'ın gidişine onay verebileceklerini ve ilgilenen kulüpler olduğunu açıkladığı başarılı eldiven için iki Arap kulübünün teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bordo mavili yönetimin, 8-10 Milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi var.

Bu sezon performansı tartışılan Uğurcan Çakır'ın da ayrılmaya sıcak bakıyor ancak hayali olan İngiltere Premier Lig'de bir teklif bekliyor.

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