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Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, İstanbulspor'u ağırlayacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Emre Kargın düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 10:22 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 10:50
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Trabzonspor - İstanbulspor maçı canlı izle | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Onuachu

İstanbulspor: Mücahit, Mehmet, Coly, Simon Deli, Duhaney, Ali Yaşar, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj, Mamadou, Emir Kaan

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Karadeniz devinde İstanbulspor sınavı öncesi Baniya, Mendy, Uğurcan, Bardhi ve Onuachu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde Başakşehir ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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