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Trabzonspor'dan flaş transfer açıklaması! Salih Uçan ve Oliver Torres...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Salih Uçan ve Oliver Torres'in transfer durumu hakkında dikkat çeken açıklamaya yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 18:55 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 19:05
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Trabzonspor'dan flaş transfer açıklaması! Salih Uçan ve Oliver Torres...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak Salih Uçan ve Oliver Torres'in transfer durumu hakkında dikkat çeken açıklamaya yer verdi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcular Salih Uçan ve Oliver Torres'in kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.

İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.

Menajerler aracılığıyla "servis ettirilen" bu ve bunun gibi haberlerin, kulübümüzün titizlikle yürüttüğü transfer sürecine ciddi manada zarar verdiğini ilgili gazetecilere önemle hatırlatır, taraftarlarımızın dikkate almamasını rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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