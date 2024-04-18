Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları! Onuachu...

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı sonuçlandırma çalışmasıyla tamamladı.

ONUACHU TAKIMLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı golcüsü Onuachu, takımla çalışmalarını sürdürüyor.

28 Şubat'ta oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması olan Onuachu, bu hafta kadroda yer alabilecek.

En son ligin 27. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında görev yapan Nijeryalı oyuncu, Mondihome Kayserispor maçında forma giymesi halinde 5 hafta sonra takımda yer almış olacak.