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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Torres bombası!

Trabzonspor, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki orta saha Oliver Torres için kolları sıvadı. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Torres bombası!

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Yeni sezon planlamasına erken başlayan ve Hırvat sol bek Borna Barisic'in transferini bitirme noktasına getiren Trabzonspor'da çok yoğun bir hareketlilik var. Özellikle yabancı transferinde nokta atışı yapmayı hedefleyen bordomavililer, hem Batista Mendy tarzı gelecek vadeden potansiyelli gençler hem de takıma ağabeylik yapacak tecrübeli ve kaliteli isimler üzerinde duruyor. Orta saha için gündeme gelen son isim ise tam bir tecrübe abidesi: Oliver Torres. Bordo-mavili yönetim, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki orta sahayı renklerine katmak için düğmeye basmış ve girişimlere başlamış durumda.

AVCI ONAYI VERDİ

Kariyerinde Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde de görev yapan Torres için Karadeniz devinin kurmayları elini çabuk tutmak istiyor. Çünkü 1.75 boyundaki yıldız sezon sonunda serbest kalacak ve farklı takımların devreye girme ihtimali de bulunuyor. Bu sezon 31 maçta görev yapan ve bunlardan 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol futbolcu, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Bu maçların çoğunda merkez orta saha pozisyonunda oynayan Torres, 10 numara ve sol kanatta da görev aldı. 3 bölgede de başarılı bir şekilde görev yapabilmesi Abdullah Avcı'nın tercih nedeni.

TAM KUPA CANAVARI

Torres'in 6 kupası bulunuyor. 29 yaşındaki yıldızın 2 Avrupa Ligi, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 Portekiz Ligi ve 1 de Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu var.

11 MİLYON EURO'YA ALINDI

Kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Villarreal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon euro'ya transfer olmuştu. Piyasa değeri bir dönem 19 milyon euro olmuştu.

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