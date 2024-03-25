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Trabzonspor'da Nicolas Pepe bekleneni veremedi!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor'da, sezon başı transfer olan Nicolas Pepe performansıyla beklentilerin altında kaldı. İşte ayrıntılar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 11:17
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Trabzonspor'da Nicolas Pepe bekleneni veremedi!

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Nicolas Pepe, performansıyla beklentilere karşılık veremedi. Takımın üstündeki maliyetiyle dikkat çeken yıldız oyuncu, ligde forma giydiği 12 maçta 4 gole imza attı.

Trabzonspor'un sezon başında transferin son günlerinde takıma kattığı Nicolas Pepe'nin performansı pişmanlığa yol açtı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın girişimleriyle kadroya katılan Pepe'nin maliyeti, performansıyla örtüşmedi. Sezon başında takıma geç katılan, sakatlıklarla boğuşan Fildişi Sahilli oyuncu ligde geride kalan 30 haftalık bölümde sadece 12 maçta forma giyerken, 4 gole imza atabildi.

3 Milyon 500 Bin Euro'luk (123 Milyon TL) maliyetiyle takımın en pahalı oyuncusu konumunda olan Pepe'nin 1 golü ise Karadeniz ekibine 31 Milyon TL'ye mal oldu. Yıldız oyuncu ligde bugüne kadar forma giydiği 12 maçta ise maç başına maliye 10 Milyon 250 Bin TL'ye geldi.

Sezon başında 1 yıllığına Trabzonspor kadrosuna katılan oyuncunun geleceği ise belirsiz.

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