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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Masouras sesleri!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın daha önce de istediği Yunan oyuncu Masouras tekrardan gündeme geldi. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da yeniden Masouras sesleri!

Trabzonspor, eski göz ağrısı Georgios Masouras'tan vazgeçmedi. Abdullah Avcı'nın ilk döneminde çok istediği ve 2 kez girişim yapılan 30 yaşındaki milli oyuncu, sezon başında da listedeydi. Ancak Olympiakos'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmeyen Masouras, 2 ay sonra boşa çıkacak. Sağ ve sol kanatta görev yapan 1.84 boyundaki futbolcu, forvet arkasında da oynuyor.

Bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 kez fileleri havalandıran, 7 de asiste imza atan Yunan yıldız, ülkesinin milli takımında ise toplamda 40 kez formayı terletti. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Masouras, kariyeri boyunca hiç ciddi sakatlık yaşamadı. Avcı'nın takımda görmek istediği başarılı futbolcu konusunda kısa zamanda girişimlerin başlaması bekleniyor

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