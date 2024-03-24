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Trezeguet yarışı

Afrika Kupası dönüşü forma giydiği 7 maçın 5’inde gol atan 29 yaşındaki futbolcu için Al-Hilal, Al-İttihad ve Nasr’ın harekete geçtiği dile getirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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Trezeguet yarışı

Trezeguet'nin talipleri özellikle son dönemde iyice arttı. Bordo-mavili kulüple 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sol kanat, Afrika Kupası dönüşü Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltmişti. Başarılı oyuncu için Al-Hilal, Al-İttihad ve Al-Nasr'ın devrede olduğu belirtiliyor. Trabzonspor'a henüz resmi bir teklif gelmese de ilginin olduğu ve oyuncunun takip edildiği kaydedildi

Kiralık gönderdi

BORDO-mavililer, sezon başında transfer ettiği Tekliç ve Kourbelis'i devre arasında Fatih Karagümrük takımına kiralık olarak gönderdi. Trabzonspor; Gomez (kiralık), Lahtimi (kiralık), Serkan Asan (kiralık), Larsen, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Koita, Doğucan Haspolat, Siopis, Djaniny, Bartra, Vıtor Hugo, Dourkhan Toköz ve Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı.

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