Sakin kal 3 puan al

Karadenız devi, bugünkü Fenerbahçe derbisine hem soğukkanlı bir şekilde hem de yüksek motivasyonla hazırlandı. Teknik ekip, futbolcuların saha dışında oluşturulmaya çalışılan gergin ortama dahil olmasını engelledi. Yönetim kurulu da ardı ardına sağduyu açıklamalarında bulundu. İşte Trabzonspor, ligin gidişatı için oldukça önemli olan Fenerbahçe maçına şöyle hazırlandı.

1- MEUNIER ŞOKU VE SEVINCI

Fenerbahçe karşılaşması hazırlıkları şok bir haberle başlamıştı. Fırtına'nın Belçikalı sağ beki karın kası yaralanması nedeniyle tam 3 antrenman kaçırdı. Ancak daha sonra oynamak isteyen Meunier'in takıma katılması teknik ekibi iyice rahatlattı.

2- FARKA RAĞMEN UYARI YAPTI

Teknık direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçında alınan 5-1'lik galibiyet sonrası futbolcularla geri bildirim toplantısı yaptı. Bu toplantıda galibiyete rağmen yapılan hatalar ve bireysel anlamda taktik disipline bağlılığın önemi vurgulandı.

3- BASINLA IKI KEZ TOPLANTI

Teknık direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesi basın mensuplarıyla iki kez bir araya geldi. Tecrübeli hoca her iki toplantıda da özellikle soğukkanlı tavırları ile dikkat çekerken, maç içerisinde de sakin kalmaya çalışacaklarını vurguladı.

4- SAHA DIŞINA SET ÇEKILDI

Teknık ekip hafta boyunca futbolcuları sosyal medyada vakit geçirmemeleri için uyardı. Derbi maç öncesi saha dışında oluşturulmaya çalışılan gergin ortamdan takımı uzaklaştırmaya çalışan teknik ekip, bire bir toplantıların sayısını da oldukça artırdı.

5- TECRÜBELI ISIMLERE GÖREV

Takımın tecrübeli isimleri Fenerbahçe maçı öncesi arkadaşlarıyla toplantı yaptı ve saha içerisinde sakin olunması konusunda uyarılarda bulundu. Oluşabilecek gerginliklerde sadece belirlenen birkaç oyuncunun devreye girmesi de kararlaştırıldı.

6- TARAFTARDAN TAM DESTEK

Bu sezon tribünleri doldurmakta sıkıntı yaşayan Trabzonspor'un biletleri ilk kez satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenme noktasına geldi. Ayrıca taraftarlar tribünlerde çeşitli koreografi ve pankart hazırlıkları da yaptı. Akyazı kapalı gişe.

7- FENERBAHÇE'YE ÖZEL PLAN

Teknık ekip bugüne kadar oynanan maçlardan bağımsız olarak Fenerbahçe derbisine özel hazırlandı. Rakibin sezon boyunca ve özellikle de son dönemde oynadığı maçlar detaylı bir şekilde analiz edildi, sahada özel bir diziliş belirlendi.

8- EKSTRA PRIM VERILMEDI

Trabzonspor yönetim kurulu aldığı karar doğrultusunda Fenerbahçe maçı için özel bir prim uygulamasına gitmedi. Normal büyük karşılaşması bugündü derbide de geçerli ancak Başkan Doğan, soyunma odasından gelen telefonlara dikkat çekti.

9- DERBININ ÖNEMI ANLATILDI

Karadenizdevinin tecrübeli futbolcuları daha önce iç sahada hiç Fenerbahçe maçı oynamamış olan yeni transferlere derbinin atmosferini anlattı. İki takım arasındaki rekabet hatırlatıldı. Almanya'da birçok derbiye çıkmış Menuer, maçı iple çekiyor.

10- MOTIVASYON ÇOK YÜKSEK

Trabzonspor, hafta başından itibaren enerjinin ve motivasyonun yüksek olduğuna dair birçok paylaşım yaptı. Antrenmanlarda ve saha dışında da bu vurgu üzerinde durulurken, herhangi bir gerginlik oluşturabilecek paylaşım yapılmadı.