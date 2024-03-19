Dünyada manşet

Trabzonspor-F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylar, dünya basınına manşet oldu. BBC: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerli futbolculara saldırdı. The Sun: Chelsea'nin eski futbolcusu (Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftar Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Osayi) bir saha işgalcisini yere serdi. Marca: Trabzonsporlu taraftarlar F.Bahçelilere saldırdı. Tuttosport: Türkiye'de F.Bahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu? L'equipe: Trabzon'da kaos. Foot Mercato: Osayi tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi RMC: Saha işgalinin ardından inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri.

Gianni İnfantino: Şok edici olaylar

FIFA Başkanı İnfantino, olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti. İnfantino, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. İlgili makamları, Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum" yorumunu yaptı.