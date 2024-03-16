Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi iki eksik bulunuyor!

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın yapacakları maçla toplamda 135. Süper Lig'de ise 102. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden bordo-mavililer bu önemli maç öncesi moral kazanırken, şampiyonluk yarışında Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe ise puan kaybı yaşamak istemiyor.

TRABZONSPOR'DA İKİ EKSİK

Öte yandan bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ile Onuachu kadroda yer almayacak.

EZELİ REKABETTE 50. YIL

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette 50 yıl geride kalırken 2 takım futbol tarihinde ilk kez 1973-74 sezonu Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. 13 Şubat 1974'te Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan ilk müsabaka 0-0 sonuçlandı. Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde ilk golü Trabzonspor adına Kadir Özcan kaydetti.

İki takım 101'i Süper Lig, 14'ü Türkiye Kupası, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası, 2 TSYD Kupası, 9'u özel maç olmak üzere toplam 134 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 44, Fenerbahçe'nin 51 galibiyeti bulunurken 39 maçta iki taraf da eşitliği bozamadı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 101 maçta Trabzonspor'un 106 golüne, Fenerbahçe 134 golle karşılık verdi.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'da oynanan lig maçında Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki oynanan maçtan 4-3, 2000-2001 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında da 5-2 galip ayrıldı.