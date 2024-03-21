"Tek tek hesap soracağız"

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylar nedeniyle Divan Başkanlık Kurulu tarafından toplantı düzenlendi. Divan Başkanı Mahmut Ören'in organize ettiği toplantıya Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Doğan, Trabzonspor taraftarı hakkında konuşanların bunun hesabını vereceğini ifade ederek, "Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında böyle yorumlar yapamaz. Bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler.

Bu konuşulanlar, bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak" dedi.

TRABZONSPOR CEZAYI HAK ETTİ

Sahaya giren taraftarın etkisiz hale getirilmesine rağmen saldırıya uğradığını belirten Doğan, "Geldiğimiz günden beri adalet diyoruz. O zaman kendi içimize de bakacağız, kendi doğrularımızı da gözden geçireceğiz. Sahada ne olursa olsun seyircimiz davasında ne kadar haklı olursa olsun ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahil olmaması gerekiyordu. Sahada bunların yapılması Trabzonspor yönetimi de camia da kabul etmemektedir. Trabzonspor yönetimi, kulübün haklarını her şekilde her yerde savunur. Biz böyle yaparak haklı davamızda da haksız oluyoruz. Sahaya inmekle sahada bir şey yapmakla bir şey yapılıyorsa, inanın bunu da yaparız, kralını yaparız. Ama işler böyle yürümüyor. Bu işlerin bize zarar vermekten başka bir getirisi yok" ifadesini kullandı.

DELİKANLILIĞA SIĞMAZ

Doğan şöyle devam etti: "Ben Trabzonspor başkanı olarak şunu söylüyorum; Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekmektedir, çok net söylüyorum. Ama adalet herkes için adaletli olacak. Sahaya giren yanlıştır, ama bugüne kadar Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu, statların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları yakıldı, ters çevrildi bunları unutmamak lazım. Ama Türkiye'de ilk defa bir şey oldu, bunu atlamamak lazım. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken bir saldırıya uğradı. Bu yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da adamlığa da sığmaz."

BU YAPILANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Fenerbahçeli futbolculara saldıran taraftarların tutuklanmasının haberini aldıklarını ifade eden Ertuğrul Doğan, "Merak ediyorum Türkiye'nin neresinde hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir

darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır. Adalet diyorsunuz ya bunun neresinde adalet var. Kendi hatalarımızın da farkındayız, yapılanların da farkındayız. Biz kendi içimizdeki hataları düzeltmek için aramızda konuşacağız. Trabzonspor camiası bu yapılanları asla unutmayacak. o televizyonda şaklabanlık yapanları da sosyal medyada delikanlılarını da unutmayacak o klavye delikanlılarını da unutmayacak ve tek tek hepsinin peşinden giderek bu hesabı soracak" dedi.

HAKEMLİKLERINI BİTİRECEĞİZ

Doğan: "İlk Fenerbahçe maçımızda da Trabzonspor'un hakları VAR'da oturan eski hakem tarafından açık bir şekilde çalınmaya kalkmıştı. Bir maçın sonucu bir takımdan alınıp diğer takıma verilmesi için adam elinden geleni yapmaya çalışmıştı. Ama bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Trabzonspor'la uğraşan her hakemin, hakkımızı yiyen her hakemin bunu gözümüzün içine bakarak VAR'ın karşısında bu işleri yapan herkesin sonu aynı şekilde olacaktır.

TRABZONLULAR TEK YUMRUK OLUR

"Bunu buradan tekrar söylüyorum; Trabzonspor camiası içeride belki biraz birbirimizi yiyebiliriz ama dışarıya çıktığımız zaman her zaman tek yumruk halindedir. Siyasetçisinden, iş insanına, sanayicisinden tüccarına her Trabzonlu Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunmak için her şeyi yapacaktır, bunun asla unutulmaması lazım." İKI TAKIM ÜZERINE

KURULAN BIR LİG

İlk Fenerbahçe maçında yapılan haksızlıklar açık açık konuşuyorum, iki takım üzerinde kurulan bir lig, iki takım üzerinden oynanan bir oyun, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıması, Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi haklarının gasp edilmesi, bütün sezon boyunca. Trabzonspor her zaman Anadolu'nun en büyük savunucusu olmuştur, Anadolu'nun abisidir. Bu şehrin taraftarları, gençleri de futboldan ciddi olarak anlamaktadır ve sahada neyin ne olduğunu görmüştür."

FENER YÖNETİMİ İLE SORUNUMUZ YOK

Ali Koç'a yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür eden Doğan, "Ali Bey beni maçtan önce de aradı, durum hakkında bilgi aldı, konuştuk. Biz Fenerbahçeli yöneticilerle konuştuk, onların bizi Kadıköy'de misafir ettikleri gibi Trabzon'un misafirperverliğini göstermek için kendileri ile görüştük. Hatta Ali Bey örnek verdi 'Ben oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi. Doğru söyledi. Trabzon'a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarım

tarafından oğlu ile Trabzon'da ilgilenildi. Gezdirildi, Atatürk Köşkü, Ayasofya gezdirildi, gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunu da üzerine basarak söylüyorum, bunun böyle olması lazım. Yarın benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman ben Dursun başkanı arayabilirim veya Beşiktaş maçına gideceği zaman Hasan başkanı arayabilirim veya onlar beni arayabilir. Bunlar futbolun güzellikleri, bunlar insanlığın akışı içinde olan şeyler" şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR İLK KEZ Mİ YENİLDİ?

Her şeyin bir üslubu olduğunu ifade eden Başkan Ertuğrul Doğan, "Bugüne kadar Trabzon ilk defa mı Trabzon'da mağlup oldu, ilk defa mı siz gelip Trabzon'da galip geldiniz veya başka bir şey mi oldu. Her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Bunu da özellikle belirtiyorum. Bazı Fenerbahçeli oyuncular da dikkatimi çekti, kendi arkadaşlarında görüntülerde var 'Yapma etme' diye uyarıyorlar. Örneğin sağ olsun Serdar Dursun. Biz bir şeyi söylüyoruz ama içerisinde doğru olan şeyi de söylemek lazım ki doğruluğumuz, inandırıcılığımız olsun. Adam çıktı, 4-5 defa görüntülerde var, kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı, bunları da söylemem lazım. Ama bunları söylerken sahada tahrik eden oyuncuyu da söylememiz lazım

BİR ŞEY OLSA NASIL HESAP VERECEKTIK?

Fenerbahçe'den de rica ediyoruz, onlar da kendi içlerinde bu işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl olduğunu biliyorlar. Bir yerde seyirciyi bu kadar tahrik ettikten sonra bunun Trabzon gibi bir yerde keşke olmasaydı üzerine basarak söylüyorum, yanlış olduğunu tekrarlayarak söylüyorum ama burada bu kadar bu işin üzerine gitmenin bir anlamı var mıydı? Yani o kutlamanızı soyunma odasında yapsanız tekrar ediyorum saha ortasında da yapmaya hakları vardı. Ama durum ortada herkes neyin ne olduğunun farkında. Teknik kadro da, oyuncular da farkında. Yani bu yapılamaz mıydı? Şunu düşünelim, bu sahada birinin başına bir şey gelseydi, bunun hesabını nasıl verecektik?

TARAFTARIMIZIN KAFASINA VURULDU

Benim o sahaya giren taraftarımın kafasına vuruldu, Allah göstermesin bu arkadaşımızın başına bir şey gelseydi biz ne diyecektik ailesine? Yazık günah değil mi? Biz söylemlerimize hep dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu işin geriliminin bir şekilde düşürülmesi lazım. Ben ne bir Fenerbahçeli kardeşimizin o da bir anne- babanın evladı başına bir şey gelmesini isterim ne bir Trabzonlunun başına bir şey gelmesini isterim. Biz yöneticiler dolayısıyla yaptığımız açıklamalarla konuşmalarımızla bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor."

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLARAK BAŞLAR"

Trabzonspor Kulübü eski Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: "Sahaya inen ve suç işleyen bir taraftar, oradaki bir güvenlik görevlisi tarafından yere yatırıldı. Burada suç ne, darp var mı, yok. Onu dövenler? Onu dövenler nerede? Kafaya yapılan darbe, yerde yatan bir kişinin kafasına silahlı bir aletle yapılan darbe öldürmeye teşebbüs olarak başlar. Bunun sonuç olarak değerlendireceği yer Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Bunda ne polisin ne de savcının takdir yetkisi yoktur."

BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin 5 kişi tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı lacivertli oyunculara doğru koşan Engin Taşkın ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

HALİL UMUT MELER'İN TUTUMU YANLI

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören de, "Herkesin malumudur ki; bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün Başkanı ve yöneticilerinin açıklamaları futbolda ortamı zaten fazlasıyla germiştir. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında tamamıyla sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin zaman zaman zarar verdiği uzun yıllara dayalı rekabet de ortadadır. Tüm bunlara ek olarak yakın geçmişte büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler'in maç boyu devam eden yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur" dedi.

PROVOKE ETTİLER

Ören, rakip futbolcuların tahrik ve provokasyonlarının da objektif bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, "Sonuçlarını tasvip etmesek de rakip oyuncuların tribünlere yönelik tahrikleri, bu sürecin yaşanmasında belirleyici oldu" dedi.