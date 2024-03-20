Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girmişti! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girmişti! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren ilk taraftar olan Hasan Çetinkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 16:49
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girmişti! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

17 Mart Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-2'lik skorla sarı-lacivertli takımın galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası, konuk ekibin sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftar sahaya girdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girmişti! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girmişti! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken Hasan Çetinkaya (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı-lacivertli oyuncu Mert Müldür'e saldıran Engin Taşkın ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girmişti! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan toplam 13 taraftar 2 gün süren sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girmişti! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

Adliyede Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 13 kişiden B.T. ve M.O. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, korner direğini yerinden söküp eline alarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran Engin Taşkın ile tribünden atlayan ilk taraftar olan maç için Almanya'dan geldiği belirtilen maskeli Hasan Çetinkaya "Basit yaralamaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girmişti! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı

"AMACIM FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA 'SOYUNMA ODASINA GİDİN' DEMEKTİ"

Hasan Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.

DİĞER
Asmalı Konak'ın Dilara'sı şimdi 62 yaşında! Ünlü oyuncu Selda Özer tanınmaz halde!
CHP'nin "para kuleleri" skandalında yeni görüntüler çıktı! Valizle para getirdiler! Para taşıyan kişilerin CHP'li belediyelerle ilişkisi ne?
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olaylı maçta 2 taraftar tutuklandı
Başkan Doğan'dan flaş sözler! "Tek tek hesap sorulacak"
ŞOK AKTÜEL KATALOĞU | 20-26 Mart ŞOK indirimli ürünler listesi
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER MART 2024 | Evde bakım maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?
TAVUKLU PİDE DOLMASI TARİFİ | Tavuklu pide dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı 17:16
G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı 16:55
Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! 16:48
Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması! Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması! 16:19
Olaylı maçta 2 taraftar tutuklandı Olaylı maçta 2 taraftar tutuklandı 16:06
Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor Icardi rekor peşinde! Dünya yıldızlarıyla yarışıyor 14:49
Daha Eski
Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! 15:17
Erden Timur'un acı günü! Erden Timur'un acı günü! 15:17
Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! 15:29
Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman? Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman? 15:35
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:38
Beşiktaş milli arada 2 maç yapacak Beşiktaş milli arada 2 maç yapacak 15:57