Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sahaya girmişti! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren ilk taraftar olan Hasan Çetinkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Gözaltına alınan toplam 13 taraftar 2 gün süren sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
Adliyede Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 13 kişiden B.T. ve M.O. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, korner direğini yerinden söküp eline alarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran Engin Taşkın ile tribünden atlayan ilk taraftar olan maç için Almanya'dan geldiği belirtilen maskeli Hasan Çetinkaya "Basit yaralamaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.
"AMACIM FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA 'SOYUNMA ODASINA GİDİN' DEMEKTİ"
Hasan Çetinkaya'nın verdiği ilk ifadesinde, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.
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