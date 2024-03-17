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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan hakem isyanı! "Dünyanın her yerinde faul"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası bordo-mavililerde Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu ve "Maç sonunda istenmeyen görüntüler oldu. Tasvip etmiyoruz. Umut Bozok'a yapılan faul var, devamı gol oluyor. Dünyanın her yerinde faul o." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 23:10 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 23:11
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan hakem isyanı! "Dünyanın her yerinde faul"

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maç sonunda istenmeyen görüntüler oldu. Tasvip etmiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyor, onlardan özür diliyoruz.

İlk yarı bizim için kayıptı. İstediğimiz planları, çalıştıklarımızı sahada uygulayamadık. Bunda Fenerbahçe'nin de payı vardı. 45'te 2-0 oldu. Soyunma odasında konuştuk. Hocalarımız, hafta içi çalıştıklarımızı anlattı. İkinci yarı oyunun hakimi bizdik. 2-2'yi yakaladık. Galibiyete yakın olan taraf bizdik taraftarımızla.

"FAUL SONRASI GOL OLUYOR"

Mağlubiyetle ayrıldık. 3-2 oldu. Aslında 200'e yakın Süper Lig'de maç oynadım. Röportajlarımda hakemlerle ilgili konuştum. Halil Umut Meler, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri. 2 pozisyon hariç iyi maç yönetti. Umut Bozok'a yapılan faul var, devamı gol oluyor. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Saha içinde kalmaya çalışıyorum. Net faul var. Dünyanın her yerinde faul o. Devamında gol oldu. 45'ten 100'e kadar çok iyi mücadele ettik. Hedeflerimiz 3'üncülük ve Türkiye Kupası. Emin adımlarla ilerliyoruz. Buradan mağlubiyetle ayrılmamak isterdik. 2-2'ye getirip mağlup olmak can acıtıyor.

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