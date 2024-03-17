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Trabzonspor'da Enis Bardhi: Hayatımda ilk defa gördüm!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası bordo-mavililerde Enis Bardhi açıklamalarda bulundu ve "Bugün yaşanan manzara, hayatımda ilk defa gördüğüm bir manzara." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 23:19 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 23:31
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Trabzonspor'da Enis Bardhi: Hayatımda ilk defa gördüm!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Enis Bardhi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Futbol hakkında konuşmak istiyorum çünkü futbolcuyuz, işimiz bu. Bu provokasyonları tabii ki hiç kimsenin yapmaması gerekiyor. Bugün yaşanan manzara, hayatımda ilk defa gördüğüm bir manzara. Maçın sonunda o kutlamayı yaparsanız, bu sıkıntılar çıkıyor. Rakibimizin üçüncü golü öncesinde de çok net bir faul var. Hakem onu neden vermedi bilmiyorum ama çok net bir faul var. Ben, bu takımın ve bu insanların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

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