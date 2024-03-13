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TRABZONSPOR HABERLERİ: Enis Destan için Altınordu beklemeye geçti!

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'un genç yeteneği Enis Destan için 10 milyon Euro'nun altında bir satış planlamıyor. Genç yeteneğe İtalyan ekibi talip oldu. Bu gelişme sonrası bir sonraki satışından pay alacak olan Altınordu ise beklemeye geçti. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 14:21
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Enis Destan için Altınordu beklemeye geçti!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor'da forma giyen eski forveti Enis Destan'la ilgili çıkan transfer haberlerini ve genç oyuncunun performansını merakla takip ediyor.

İzmir ekibinin altyapısından yetişip 2022'de 600 bin Euro bonservis ücretiyle Trabzonspor'a giden genç golcünün ismi son olarak İtalya ekibi Udinese ile anıldı.

Trabzonspor'un, bu sezon Süper Lig'de 5 gol, 3 asistle oynayan 21 yaşındaki santrforu 10 milyon Euro'nun altında satmayı düşünmediği belirtildi.

Enis'in bir sonraki satışından yüzde 27.5 pay alma hakkı bulunan kırmızı-lacivertliler, sezon sonunda genç futbolcunun transferi durumunda en az 2 milyon 750 bin Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

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