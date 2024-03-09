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Trabzonspor'da Abdullah Avcı hedefi belirledi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı hedefini belirledi ve oyuncularını uyardı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı hedefi belirledi!

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2'si Türkiye Kupası, 3'ü de Süper Lig olmak üzere 5 maçlık galibiyet serisi Alanya deplasmanında sona eren ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, bugün oynayacağı Karagümrük karşılaşmasına kilitlendi. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda yarı finalde 2 maç oynayacağı Karagümrük ile öncesinde ligde kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı bu mücadeleyi hem kupa provası hem de telafi fırsatı olarak görüyor. Alanya yenilgisinin ardından mutlaka galip gelmeleri gerektiğini öğrencilerine aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe derbisini bırakıp, Karagümrük'e odaklanacağız" diye konuştu.

DERBİ İÇİN VAKİT VAR

Karagümrük'ün Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde G.Saray'ı elediğini hatırlatan Avcı, şöyle devam etti: "Taraftarımızın önünde geçen haftaki yenilgiyi telafi edeceğimize inanıyorum. Büyük takımlar böyle zamanlarda reaksiyon gösterirler. Yüksek disiplinle sahada olmalıyız. İyi konsantre olmazsak, mücadele etmezsek, rakipten fazla istemezsek sıkıntı yaşarız. Aklımızla oynamalıyız. Milli ara öncesi önümüzde 2 maç var. Adım adım ilerleyeceğiz. Sonrasında da maç maç yolumuza bakacağız. Fakat hepsinden önce Karagümrük karşısında iyi oyunla 3 puanı almak önemli. Devamında Fenerbahçe derbisi için zaten vaktimiz olacak." Yunus Emre SEL

3 KUPA KALDIRDI

Karadeniz devi, ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirdiği Abdullah Avcı ile müzesine 3 kupa getirdi. 2021- 22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

10

Bordo mavili takım, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 20 maça çıktı. Karadeniz devi, bu periyotta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 34 puan elde etti. 1.7 puan ortalaması yakaladı.

28 ATTI 25 YEDİ

Fırtına teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Trendyol Süper Lig'de rakip ağları toplam 29 kez havalandırdı. Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 25 gol gördü.

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