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Visca sorumluluk aldı

Bakasetas ve Ömür’ün ayrılmasıyla birlikte ikinci kaptanlık konumuna yükselen Edin Vişça, sorumluluk almaya ve takıma saha içerisinde liderlik etmeye başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Visca sorumluluk aldı

Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasından sonra ikinci kaptanlığa yükselen Edin Vişça, sorumluluk almaya başladı. Takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmeler yapan ve kötü gidişattan çıkmaları için daha fazla efor sarf etmeleri gerektiğini vurgulayan 34 yaşındaki sağ kanadın üstlendiği sorumluluk diğer oyuncular tarafından da taktir edildi. Boşnak futbolcu hem saha içi hem de saha dışındaki örnek davranışıyla takımda Uğurcan Çakır'dan sonra önemli bir konuma yükseldi

KUPA HEDEFİ SÜRÜYOR

Fırtına, Avcı ile ligde 43 puanla 3. sırada yer alırken, Ziraat Türkiye Kupası hedefini de sürdürüyor. Avcı idaresinde bordo- mavililer, kupanın 4. eleme turunda Çorum FK ile 5. turda Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla geçti. Son 16'da G.Birliği'ni de 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde Başakşehir ile karşılaşacak.

3 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

BORDO-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile müzesine 3 kupa getirdi. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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