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İstatistikleri patlattı

Karadeniz devi, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek kara bulutları dağıtırken, istatistik olarak kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. 51 kez rakip ceza sahasında topla buluşup kendisi adına sezon rekoru kıran bordo-mavililer, yüzde 61'e 39 topa sahip olurken, 24 kez kaleyi yoklayıp 9 isabet yakaladı, 1 kez direğe takıldı ve 1.98'lik gol beklentisine ulaştı. Fırtına, pas sayısında rakibine fark (475/282) attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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İstatistikleri patlattı

Karadeniz devi, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek kara bulutları dağıtırken, istatistik olarak kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. 51 kez rakip ceza sahasında topla buluşup kendisi adına sezon rekoru kıran bordo-mavililer, yüzde 61'e 39 topa sahip olurken, 24 kez kaleyi yoklayıp 9 isabet yakaladı, 1 kez direğe takıldı ve 1.98'lik gol beklentisine ulaştı. Fırtına, pas sayısında rakibine fark (475/282) attı.

61 MAÇTA 29 GALIBIYET

Karadeniz devi, şampiyonluk döneminin ardından 2 sezonda oynadığı 61 lig maçında 29 galibiyet, 10 beraberlik, 22 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 2022-23 sezonunda 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet, bu sezon 23 hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyonluk döneminin ardından 1.59 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

3 KEZ KAYBETMİŞTİ

Trabzonspor, şampiyonluk sezonunda Süper Lig'de 38 maça çıkmış ve 3 kez mağlup olmuştu. Bordo-mavililer, geçen sezon 13, bu sezon da 8 mağlubiyet olmak üzere 21 kez sahadan yenik ayrıldı.

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