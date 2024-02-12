Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır inadıyla oynar vazgeçmez!

Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır inadıyla oynar vazgeçmez!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 19:27 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 19:31
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Abdullah Avcı: Trabzonspor inatçıdır inadıyla oynar vazgeçmez!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

Abdullah Avcı: "Son haftalardaki en domine, doğru oyunumuzu oynadık. Belki 4 maç üst üste kaybettik ama bence 3'ünü kaybetmeyebilirdik. Afrika Kupası, sakatlıklar, transferler derken çok eksiğimiz oldu ama hiç şikayetimiz olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Erce Kardeşler çok iyi bir performans sergiledi."

"TRABZONSPOR İNATÇIDIR"

"Pepe ve Onuachu nasıl gelecek o önemli. Yaklaşık 1 aydır maç oynamıyorlar. Trabzonspor, inatçıdır. İnadıyla oynar ve vazgeçmez." ifadelerini kullandı.

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