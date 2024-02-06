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TRABZONSPOR HABERİ: Yıldız ismin transferinde mutlu son! İmza an meselesi

Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'in transferinde sona geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 12:14 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 12:32
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TRABZONSPOR HABERİ: Yıldız ismin transferinde mutlu son! İmza an meselesi

Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı sağ bek Thomas Meunier transferi için yazışmaları tamamlanmak üzere.

Transferin ilerleyen saatlerde resmi olarak sonuçlanması bekleniyor.

Meunier, bu sezon Alman deviyle 8 maçta görev yaptı.

32 yaşındaki savunmacı, bu maçlarda gol ya da asist üretemedi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor, prensipte anlaşmaya vardığı Meunier'i Trabzon'a getiriyor.

Oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanırken, futbolcu kulübünden kendisi çıkışını yapıyor.

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