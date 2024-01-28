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Beşiktaş - Trabzonspor arasında Jorginho transferinde dikkat çeken detay!

Son dakika spor haberleri: Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Jorginho transferinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bordo-mavililerin bu süreçte sezon başındaki Pepe hamlesinde olduğu gibi gelişmeler yaşandı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 09:42
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Beşiktaş - Trabzonspor arasında Jorginho transferinde dikkat çeken detay!

Arsenal'da gözden çıkarılan Jorginho menajerler tarafından hemen her kulübe önerildi... sezon başında da gündeme gelen Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre son olarak Beşiktaş ve Trabzonspor'un önüne konuldu.

MENAJERLER İKİ BAŞKANI DA KIZDIRDI

Arsenal'dan aldıkları yetki belgesiyle Jorginho'yu iki Süper Lig kulübüne öneren menajerler ise Başkan Hasan Arat ile Ertuğrul Doğan'ın canını sıktı. Çünkü her iki kulüp de Jorginho'nun asıl menajeri ile temas kurdu. Ancak Brezilyalı oyuncunun menajeri, "Oyuncum Türkiye'de oynamak istemiyor" diyerek kestirip attı.

PEPE OLAYININ TEKRARI GİBİ

Beşiktaş ile Trabzonspor'a sezon başında yanı şekilde Nicolas Pepe önerilmişti... Beşiktaş'ın uzun süre görüştüğü Pepe daha sonra Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. O dönemde Pepe'nin menajeri, "Türkiye'yi düşünmüyor" deyince Beşiktaş geri çekildi. Trabzonspor ise devam etti.

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