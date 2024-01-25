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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı | CANLI (Rizespor - Trabzonspor canlı anlatım)

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:20
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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı | CANLI (Rizespor - Trabzonspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Trabzonspor arasında oynanan 22. hafta maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Trabzonspor maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu Rize karşısında forma giyemiyor. Fırtına'da ayrıca Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı.

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