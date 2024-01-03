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Trabzonspor’da Ankaragücü maçının hazırlıkları devam etti

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 16:04
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Trabzonspor’da Ankaragücü maçının hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11:00'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Karadeniz ekibi 4 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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